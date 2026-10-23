Jubilados y pensionados: ¿cuándo paga la CSS la primera quincena de noviembre?

Pago por la CSS a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció las fechas correspondientes al primer pago de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, con modificaciones en el calendario debido a las Fiestas Patrias.

Según la programación comunicada por la institución, los beneficiarios que reciben su pensión mediante acreditación bancaria (ACH) tendrán disponible el pago el viernes 30 de octubre, mientras que quienes cobran por cheque podrán hacerlo el lunes 2 de noviembre.

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Contenido de interés: Jubilados y pensionados: CSS adelanta el pago de noviembre y el cobro será la próxima semana

¿Cómo cambiar el pago de jubilación o pensión de cheque a ACH?

Jubilados y pensionados deben presentar estos documentos para cobrar sus cheques. Cortesía

Los jubilados y pensionados interesados en recibir sus pagos directamente en una cuenta bancaria pueden solicitar el cambio de modalidad ante la CSS.

Para realizar el trámite, deben seguir estos pasos:

Descargar el formulario: ingresar al sitio web de la CSS y obtener el formulario de solicitud de pago por acreditación bancaria (ACH).

Completar la información: llenar el documento con los datos personales y de una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

Solicitar la certificación bancaria: presentar el formulario en el banco correspondiente para verificar la titularidad y los datos de la cuenta.

Entregar la documentación: acudir a una agencia administrativa de la CSS con el formulario certificado, una copia de la cédula y los documentos de identificación del asegurado requeridos.

Esperar la confirmación: la CSS procesará la solicitud e informará a partir de qué pago se aplicará la nueva modalidad.

Los interesados pueden consultar el procedimiento de acreditación bancaria en el sitio oficial de la CSS.

La entidad recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización del calendario de pagos.