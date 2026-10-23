Jubilados y pensionados: ¿cuándo paga la CSS la primera quincena de noviembre?

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció las fechas correspondientes al primer pago de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, con modificaciones en el calendario debido a las Fiestas Patrias.
Contenido de interés: Jubilados y pensionados: CSS adelanta el pago de noviembre y el cobro será la próxima semana
¿Cómo cambiar el pago de jubilación o pensión de cheque a ACH?
Los jubilados y pensionados interesados en recibir sus pagos directamente en una cuenta bancaria pueden solicitar el cambio de modalidad ante la CSS.
Para realizar el trámite, deben seguir estos pasos:
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Descargar el formulario: ingresar al sitio web de la CSS y obtener el formulario de solicitud de pago por acreditación bancaria (ACH).
Completar la información: llenar el documento con los datos personales y de una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.
Solicitar la certificación bancaria: presentar el formulario en el banco correspondiente para verificar la titularidad y los datos de la cuenta.
Entregar la documentación: acudir a una agencia administrativa de la CSS con el formulario certificado, una copia de la cédula y los documentos de identificación del asegurado requeridos.
Esperar la confirmación: la CSS procesará la solicitud e informará a partir de qué pago se aplicará la nueva modalidad.
Los interesados pueden consultar el procedimiento de acreditación bancaria en el sitio oficial de la CSS.
La entidad recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización del calendario de pagos.