Tarjetas PUNCH del IFARHU: estos estudiantes con becas deben estar atentos al anuncio del lunes 26 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros continúan coordinando la entrega de las tarjetas PUNCH, utilizadas para el cobro del PASE-U y otros beneficios educativos. Las instituciones informaron que el próximo lunes 26 de octubre anunciarán las sucursales bancarias habilitadas y las fechas para retirar las tarjetas pendientes.

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¿Qué beneficiarios del IFARHU recibirán las tarjetas PUNCH?

La entrega pendiente contempla a beneficiarios de distintos programas de becas y asistencias económicas que todavía no cuentan con su tarjeta.

Entre los grupos mencionados se encuentran los estudiantes beneficiarios de:

Asistencia Económica.

Concurso General de Becas.

Discapacidad.

Puesto Distinguido.

La información proporcionada señala específicamente a beneficiarios de estos programas que no reciben el PASE-U.

@Presidencia

Las tarjetas PUNCH también forman parte del mecanismo utilizado para facilitar el cobro de los beneficios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

¿Cuándo anunciarán las fechas de entrega de las tarjetas PUNCH?

El lunes 26 de octubre de 2026, la Caja de Ahorros dará a conocer las sucursales habilitadas y el calendario para el retiro de las tarjetas que aún están pendientes.

Esto significa que el 26 de octubre es la fecha del anuncio, no necesariamente el día en que comenzará la entrega de todas las tarjetas.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU y de la Caja de Ahorros para conocer las fechas y los lugares correspondientes.

¿Cuántas tarjetas PUNCH se han entregado en Panamá?

De acuerdo con la información divulgada por ambas instituciones, hasta la fecha se han distribuido 430,988 tarjetas PUNCH a nivel nacional.

Estas tarjetas están destinadas a facilitar el cobro del PASE-U y de beneficios educativos correspondientes a programas como Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros.

El IFARHU y la Caja de Ahorros mantienen las coordinaciones para completar la distribución de las tarjetas pendientes.