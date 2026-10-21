PASE-U 2026: IFARHU anunciará el 26 de octubre nuevas fechas para entregar tarjetas PUNCH pendientes

IFARHU y Caja de Ahorros han entregado más de 430 mil tarjetas PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros anunciaron que el próximo lunes 26 de octubre de 2026 se darán a conocer las sucursales habilitadas y las fechas para retirar las tarjetas PUNCH pendientes, utilizadas para cobrar el PASE-U y otros beneficios educativos. Hasta el momento, se han entregado 430,988 tarjetas en el país.

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¿Quiénes podrán retirar las tarjetas PUNCH pendientes del IFARHU?

Las próximas jornadas de entrega estarán dirigidas principalmente a los siguientes beneficiarios:

Personas que perdieron su tarjeta PUNCH debido al terremoto, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Personas que no aparecían registradas en el sistema durante las jornadas anteriores de entrega.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

La Caja de Ahorros informará el lunes 26 de octubre cuáles serán las sucursales habilitadas y las fechas correspondientes para atender estos casos.

¿Qué pasará con los acudientes extranjeros que tienen pasaporte?

El IFARHU aclaró que los acudientes extranjeros que cuentan con pasaporte tendrán una fecha especial de atención para resolver los casos relacionados con las tarjetas PUNCH pendientes.

Por esta razón, no estarán incluidos en la programación que se anunciará el lunes 26 de octubre. Las instituciones comunicarán posteriormente cuándo se realizará la atención destinada a este grupo de acudientes.

IFARHU y Caja de Ahorros han entregado más de 430 mil tarjetas PUNCH

Según el informe institucional, hasta la fecha se han distribuido 430,988 tarjetas PUNCH para facilitar el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), así como de los beneficios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros.

Las entregas se han realizado en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, además de Kankintú.

El IFARHU y la Caja de Ahorros señalaron que continuarán coordinando acciones para completar la distribución de las tarjetas y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus pagos.