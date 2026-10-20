PASE-U 2026: IFARHU anuncia segundo pago y coordina entrega del PIN de las tarjetas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que iniciará la entrega del segundo pago del PASE-U 2026 a más de 100 mil estudiantes residentes en las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá. El desembolso representa una inversión de B/.15.2 millones y se realizará mediante las nuevas tarjetas de débito de la Caja de Ahorros.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que las tarjetas destinadas a estos pagos tendrán restricciones de uso y podrán utilizarse para adquirir medicamentos, productos en supermercados y artículos de aseo.

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¿Cómo se realizará el segundo pago del PASE-U 2026?

Según Godoy, el pago se efectuará a través de las nuevas tarjetas de débito de la Caja de Ahorros, como parte del mecanismo establecido para atender a los estudiantes de las regiones afectadas.

El funcionario indicó que los fondos estarán destinados a compras en las siguientes categorías:

Medicamentos.

Productos de supermercado.

Artículos de aseo.

Los padres de familia deberán descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros, que permite utilizar la tarjeta y realizar pagos digitales.

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IFARHU y Caja de Ahorros definirán entrega del PIN para beneficiarios de becas

Godoy informó que este martes 20 de octubre sostendrá una reunión con representantes de la Caja de Ahorros para definir el procedimiento de entrega del número de identificación personal (PIN) a los beneficiarios de becas por mérito.

El objetivo es que estos estudiantes puedan retirar sus fondos mediante los cajeros automáticos, una vez establecido el mecanismo correspondiente.

Durante el encuentro también se abordará el proceso de pago del PASE-U a estudiantes cuyos padres son extranjeros.

¿Cuándo retomarán la entrega de tarjetas en Bocas del Toro?

Otro de los temas previstos en la reunión será la reanudación de la entrega de tarjetas en la provincia de Bocas del Toro.

Godoy explicó que la jornada se encontraba en Chiriquí Grande cuando ocurrió el terremoto del 9 de octubre, por lo que las autoridades decidieron suspenderla.

El IFARHU y la Caja de Ahorros evaluarán cómo retomar este proceso para los beneficiarios pendientes de recibir sus tarjetas.