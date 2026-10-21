PASE-U 2026: IFARHU quiénes pueden retirar las tarjetas PUNCH pendientes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros informaron que el próximo lunes 26 de octubre de 2026 se anunciarán las sucursales habilitadas y las fechas para retirar las tarjetas PUNCH pendientes de entrega, utilizadas para el cobro del PASE-U , becas y asistencias económicas. Hasta el momento, ambas instituciones reportan la distribución de 430,988 tarjetas a nivel nacional.

De acuerdo con el IFARHU, la nueva programación estará dirigida principalmente a los siguientes beneficiarios:

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Personas que perdieron su tarjeta PUNCH debido al terremoto, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Beneficiarios que no aparecían registrados en el sistema al momento de la entrega de las tarjetas.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

Las instituciones informaron que las sucursales y fechas correspondientes a estos casos serán anunciadas el lunes 26 de octubre.

¿Qué pasará con los acudientes extranjeros que tienen pasaporte?

El IFARHU también confirmó que los acudientes extranjeros que cuentan con pasaporte serán atendidos mediante una programación especial.

Para este grupo, la entidad anunciará próximamente la fecha y el procedimiento para retirar sus tarjetas PUNCH, por lo que deberán esperar las instrucciones oficiales.

¿En qué provincias se han entregado las tarjetas PUNCH?

Según el balance del IFARHU, hasta la fecha se han distribuido 430,988 tarjetas PUNCH destinadas al cobro de beneficios educativos.

La entrega ha llegado a las siguientes provincias y regiones:

Bocas del Toro.

Coclé.

Colón.

Chiriquí.

Darién.

Herrera.

Los Santos.

Panamá.

Panamá Oeste.

Veraguas.

Región de Kankintú.

Las tarjetas permiten gestionar los pagos correspondientes al PASE-U y a programas de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros.