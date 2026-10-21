Día de los Difuntos 2026: ¿habrá ley seca en el distrito de Panamá?

Día de los Difuntos en el distrito de Panamá.

La Alcaldía de Panamá informó que el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, cuando se conmemora el Día de los Difuntos , no se aplicará la ley seca en el distrito capital. Sin embargo, mediante el Decreto Alcaldicio N.° 8 del 6 de octubre de 2026, se establecieron restricciones a la emisión de ruido y la realización de actividades bailables, que estarán vigentes de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

La medida busca mantener un ambiente de respeto y recogimiento durante la jornada en la que numerosas familias visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos.

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¿Qué estará prohibido el 2 de noviembre en el distrito de Panamá?

Según el comunicado de la Alcaldía de Panamá, durante el horario establecido se suspenderán las siguientes actividades:

Uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales.

Emisión de ruido durante el período de restricción.

Actividades bailables amenizadas por orquestas y conjuntos musicales.

Actividades bailables con unidades móviles u otros medios de difusión de música.

Las restricciones se aplicarán únicamente en el distrito de Panamá, de acuerdo con lo establecido en el decreto alcaldicio.

¿De cuánto serán las multas por incumplir las restricciones?

El incumplimiento de las disposiciones municipales podrá generar multas de B/.100.00 a B/.1,000.00.

La vigilancia estará a cargo de los inspectores municipales, funcionarios de Cumplimiento y la Policía Municipal, quienes podrán solicitar apoyo de la Fuerza Pública.

La Alcaldía recordó que estas medidas tampoco eximen a los ciudadanos y establecimientos comerciales del cumplimiento de las normas nacionales y municipales vigentes sobre la generación de ruido.