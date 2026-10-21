Dengue en Panamá: casos bajan en 2026, según el Minsa pero se reportan 20 defunciones

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología, informó que Panamá acumula 10,419 casos de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Contenido de Interés: Minsa ofrece limpieza dental gratuita en San Miguelito hasta el 31 de octubre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La cifra representa una disminución en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 12,475 casos a nivel nacional.

Del total reportado este año, la mayoría corresponde a pacientes con dengue sin signos de alarma, mientras que 62 casos fueron clasificados como dengue grave.

¿Qué provincias registran más casos de dengue en Panamá?

De acuerdo con el informe epidemiológico del Minsa, Colón encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de casos acumulados, seguida de Panamá Metro y Chiriquí.

Estos son los registros por provincia y región:

Colón: 2,432 casos.

Panamá Metro: 2,389 casos.

Chiriquí: 1,259 casos.

Panamá Oeste: 1,004 casos.

San Miguelito: 841 casos.

Panamá Norte: 739 casos.

Bocas del Toro: 521 casos.

Panamá Este: 512 casos.

Herrera: 297 casos.

Veraguas: 127 casos.

Los Santos: 89 casos.

Comarca Ngäbe-Buglé: 74 casos.

Coclé: 58 casos.

Comarca Guna Yala: 46 casos.

Darién: 31 casos.

Panamá acumula 10,419 casos de dengue. Cortesía

Hospitalizaciones por dengue también disminuyen

El informe epidemiológico señala que durante 2026 se han registrado 1,160 hospitalizaciones por dengue, frente a las 1,193 contabilizadas en el mismo período de 2025.

Esto representa una reducción de 33 hospitalizaciones en comparación con el año anterior.

¿Cuántas personas han fallecido por dengue en Panamá?

Hasta la semana epidemiológica 39, el Minsa mantiene el registro de 20 defunciones asociadas al dengue en el país.

Según el informe, Colón, Bocas del Toro, Los Santos y Chiriquí reportan tres defunciones cada una. Panamá Metro registra dos, mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas contabilizan una defunción cada una.

¿Cuál es el grupo de edad más afectado por el dengue?

Los niños y adolescentes de 10 a 14 años conforman el grupo con mayor número de casos, con 1,182 contagios y una tasa de incidencia de 318.9 casos por cada 100,000 habitantes.

Este registro destaca la importancia de mantener las medidas de prevención en los hogares, centros educativos y comunidades para reducir la proliferación del mosquito transmisor.

Importante prevenir la proliferación del mosquito transmisor. Cortesía

¿Qué recomienda el Minsa para prevenir el dengue?

El Ministerio de Salud informó que continúa intensificando los operativos de prevención y control en todo el país, con el apoyo de los equipos de Control de Vectores y las estrategias de promoción de la salud.

Entre las principales recomendaciones para la población están:

Eliminar recipientes, envases y utensilios en desuso que puedan acumular agua dentro y alrededor de las viviendas.

Tapar y proteger adecuadamente los depósitos de agua de uso doméstico.

Revisar patios, jardines y otros espacios para identificar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Mantener limpios los alrededores de las viviendas y evitar la acumulación de agua estancada.

El Minsa reitera la importancia de la participación ciudadana en las jornadas de prevención, ya que la eliminación de criaderos es una de las principales medidas para reducir la transmisión del dengue en el país.