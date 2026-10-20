Minsa ofrece limpieza dental gratuita en San Miguelito hasta el 31 de octubre

El Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció una jornada de limpieza dental gratuita en San Miguelito, que se desarrolla del 19 al 31 de octubre de 2026, excepto los domingos, en el Policentro de Salud de San Isidro. La iniciativa, organizada mediante el programa “Juntos por la Salud”, en coordinación con el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos, dispone de 40 cupos diarios para los residentes del distrito.

La jornada busca promover la salud bucal, fortalecer la prevención y facilitar el acceso a servicios odontológicos gratuitos.

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¿Dónde y a qué hora se realiza la limpieza dental gratuita en San Miguelito?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las personas interesadas en recibir atención odontológica podrán acudir en las siguientes fechas y horarios:

Lugar: Policentro de Salud de San Isidro, San Miguelito.

Ubicación dentro del centro: cuarto piso.

Fechas: del 19 al 31 de octubre de 2026.

Horario: de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Días de atención: de lunes a sábado, excepto domingos.

Cupos disponibles: 40 diarios.

Costo: gratuito.

Población beneficiaria: residentes del distrito de San Miguelito.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, invitó a los residentes a aprovechar la jornada y destacó la importancia de la prevención para mantener una adecuada salud bucal.

Profesionales del Comando Sur participan en la jornada odontológica

El Minsa informó que seis profesionales de odontología del Comando Sur de Estados Unidos trabajarán durante dos semanas junto con personal panameño en el Policentro de Salud de San Isidro.

Durante el acto de apertura, Deven Johnson, experto clínico del programa “Juntos por la Salud”, destacó que durante el año anterior se realizaron 28 misiones médicas en 71 localidades de Panamá, con la participación de 231 profesionales de la salud y una atención aproximada de 23,700 pacientes.

Johnson señaló que estas iniciativas también permiten intercambiar conocimientos y experiencias entre los equipos médicos de ambos países.

Por su parte, el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, en representación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció la cooperación del Gobierno de Estados Unidos y destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la atención sanitaria.