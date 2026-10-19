MINSA confirma fallecimiento de una bebe de dos meses

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un bebé de dos meses de edad que permanecía junto a su madre en una carpa improvisada en Santiago de Veraguas, tras el terremoto del pasado 9 de octubre. La institución informó que el menor tenía un diagnóstico de hidranencefalia y recibía cuidados paliativos. Las circunstancias de su muerte deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

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¿Qué informó el Minsa sobre la muerte del bebé en Veraguas?

Según el comunicado oficial, el menor nació en el Hospital Santo Tomás y recibía atención especializada en el Hospital del Niño debido a su condición de salud.

Durante su estadía en Santiago de Veraguas, acudió el pasado 1 de octubre a una cita de seguimiento en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. Luis «Chicho» Fábrega.

El @MINSAPma informa sobre el fallecimiento de un bebé de dos meses de edad que se encontraba junto a su madre en una carpa improvisada en un área habilitada como refugio temporal fuera de los edificios multifamiliares de la Urbanización San Antonio en Santiago, provincia de… pic.twitter.com/NphwaKRhFZ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

El Minsa detalló que, de acuerdo con el reporte del Cuarto de Urgencias de este hospital, el bebé llegó a la instalación sin signos vitales.

La entidad señaló que las circunstancias del fallecimiento deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Familia permanecía en refugio temporal tras el terremoto

De acuerdo con la información disponible, la madre del bebé se encontraba junto a otras personas en un área utilizada como refugio temporal fuera de los edificios multifamiliares de la Urbanización San Antonio, en Santiago de Veraguas.

Los residentes permanecían fuera de sus apartamentos por temor a regresar mientras esperaban las evaluaciones estructurales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), después del terremoto del 9 de octubre.

El Minsa recordó que en Santiago de Veraguas están disponibles el Hospital Dr. Luis «Chicho» Fábrega y el Minsa CAPSI de Santiago para atender las necesidades médicas de la población.

La institución expresó sus condolencias a los familiares del menor y reiteró el llamado a buscar atención médica oportuna ante cualquier signo de alarma, especialmente en bebés y niños pequeños.