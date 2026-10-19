Universidad de Panamá fortalecerá los simulacros y la capacitación en gestión de riesgos

Rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno.

La Universidad de Panamá (UP) anunció que fortalecerá sus programas de capacitación y simulacros de evacuación tras el terremoto del 9 de octubre de 2026, con el objetivo de mejorar la preparación de estudiantes, docentes y administrativos ante emergencias.

El rector, José Emilio Moreno, informó que las inspecciones técnicas no detectaron daños significativos en las columnas y vigas principales de los edificios evaluados, aunque se identificaron afectaciones en paredes internas y cielorrasos.

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Como medida preventiva, diez salones del Centro Regional Universitario de Coclé permanecerán fuera de servicio debido a las grietas encontradas en sus paredes.

¿Qué daños dejó el terremoto en la Universidad de Panamá?

Según el rector José Emilio Moreno, las evaluaciones realizadas después del movimiento sísmico permitieron identificar afectaciones en elementos internos de algunas instalaciones universitarias.

Entre los hallazgos se encuentran:

Columnas y vigas principales: sin daños significativos, según las inspecciones técnicas.

Paredes internas y cielorrasos: se identificaron afectaciones en algunas instalaciones.

Centro Regional Universitario de Coclé: diez salones utilizados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación permanecerán fuera de servicio por grietas en sus paredes.

La institución adoptó esta última medida de manera preventiva para proteger a la comunidad universitaria.

Universidad de Panamá fortalecerá simulacros de evacuación

Moreno destacó la importancia de promover una cultura de prevención y recordó que, cuando ocurrió el terremoto del 9 de octubre, se desarrollaba un simulacro en la Facultad de Enfermería.

El rector señaló que esta experiencia puso de manifiesto la importancia de conocer los protocolos de evacuación y participar en ejercicios de preparación ante emergencias.

La Universidad de Panamá, que cuenta con 19 facultades y 10 centros regionales universitarios, buscará reforzar la capacitación para que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan responder de manera organizada ante situaciones de riesgo.

Rector pide flexibilidad con estudiantes afectados por el terremoto

El rector también exhortó a los docentes a actuar con solidaridad y flexibilidad hacia los estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por el terremoto.

El llamado está dirigido especialmente a quienes perdieron sus viviendas o tienen familiares que atraviesan esta situación.