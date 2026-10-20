MEF revela que aún existen personas que no han retirado su CEPADEM y explica qué deben hacer

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que todavía existen beneficiarios que no han retirado su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) y reiteró el llamado a consultar el listado oficial disponible en su página web. El documento reúne a las personas cuyos certificados permanecen pendientes de entrega.

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¿Cómo verificar si tiene un CEPADEM pendiente?

Los interesados deben ingresar al portal oficial del MEF y seguir estos pasos:

Acceder a mef.gob.pa .

Ingresar al menú Documentos .

Seleccionar la opción Listado de CEPADEM .

Revisar el listado para comprobar si su cédula aparece entre los beneficiarios pendientes de retiro.

¿Aún no ha retirado su CEPADEM?



El Ministerio de Economía y Finanzas le invita a verificar si su cédula aparece en el listado oficial, siguiendo estos pasos:



1 Ingrese a https://t.co/j44INhgxF8.

2 En el menú Documentos, seleccione la opción Listado de CEPADEM.

3 Consulte el… pic.twitter.com/PX10wNBtDK — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 20, 2026

El MEF enfatizó que únicamente las personas confirmadas por la institución podrán recibir el certificado, por lo que recomienda realizar la verificación antes de acudir a los puntos de atención.

La institución mantiene publicados listados de CEPADEM pendientes de entregar, organizados para facilitar la consulta de los beneficiarios. Para conocer cambios en las jornadas de atención o en los lugares de entrega, se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del MEF.