MEF revela que aún existen personas que no han retirado su CEPADEM y explica qué deben hacer

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que todavía existen beneficiarios que no han retirado su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) y reiteró el llamado a consultar el listado oficial disponible en su página web. El documento reúne a las personas cuyos certificados permanecen pendientes de entrega.
¿Cómo verificar si tiene un CEPADEM pendiente?
Los interesados deben ingresar al portal oficial del MEF y seguir estos pasos:
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Acceder a mef.gob.pa.
Ingresar al menú Documentos.
Seleccionar la opción Listado de CEPADEM.
Revisar el listado para comprobar si su cédula aparece entre los beneficiarios pendientes de retiro.
El MEF enfatizó que únicamente las personas confirmadas por la institución podrán recibir el certificado, por lo que recomienda realizar la verificación antes de acudir a los puntos de atención.
La institución mantiene publicados listados de CEPADEM pendientes de entregar, organizados para facilitar la consulta de los beneficiarios. Para conocer cambios en las jornadas de atención o en los lugares de entrega, se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del MEF.