IMA mantendrá sus 17 Tiendas del Pueblo abiertas a toda la población

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que continuará entregando bolsas de alimentos a las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino.

El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló que hasta la fecha se han distribuido aproximadamente 43 mil bolsas de alimentos, con un alcance reportado de más de 153 mil personas beneficiadas.

Murillo también aseguró que las ferias institucionales y las 17 Tiendas del Pueblo se mantendrán operativas para garantizar el acceso de la población a los productos que ofrece el IMA.

Durante una jornada de venta de alimentos realizada este martes 20 de octubre en los Silos de Pan de Azúcar, en San Miguelito, Murillo presentó un balance de la asistencia humanitaria destinada a las comunidades afectadas.

El director del IMA reiteró que la distribución continuará en las comunidades afectadas, como parte de las acciones de apoyo del Gobierno Nacional.

Reiteró que la asistencia continuará y que cada familia seguirá recibiendo el apoyo humanitario del IMA, cumpliendo así con la instrucción presidencial de mantener activa la estructura de entrega en las diferentes comunidades.