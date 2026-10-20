Colón: anuncian suspensión de agua potable este miércoles 21 de octubre por 12 horas

El Canal de Panamá informó que este miércoles 21 de octubre de 2026 se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores de la provincia de Colón , debido a trabajos de reparación en una tubería de 18 pulgadas que abastece a estas comunidades.

La interrupción está programada desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., por un período de 12 horas.

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Los trabajos estarán relacionados con la infraestructura de abastecimiento de la Potabilizadora de Monte Esperanza, según detalló la entidad en un comunicado oficial.

¿Qué sectores de Colón estarán sin agua el miércoles 21 de octubre?

De acuerdo con el Canal de Panamá, la suspensión temporal afectará a los siguientes sectores:

Sherman

Residencial Dominador Bazán (Davis)

Zona Procesadora

Residencial Canal View

Antigua Veterinaria

Transporte Sogri

Margarita

La entidad explicó que las reparaciones se realizarán en la línea de 18 pulgadas que suministra agua potable a estas áreas.

El Canal de Panamá indicó que estas labores son necesarias para garantizar la continuidad del servicio y la calidad del agua que reciben las comunidades afectadas.

Asimismo, recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias, especialmente en cuanto al almacenamiento de agua para cubrir sus necesidades durante el período anunciado.