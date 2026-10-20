Regreso a clases en Panamá: 79 escuelas de Panamá Centro están listas para recibir estudiantes

Regreso a clases en Panamá tras el terremoto.

Docentes de la Escuela Bilingüe Manuel Espinosa Batista, el Instituto Fermín Naudeau (IFN) y otros centros educativos regresaron este martes 20 de octubre a sus planteles para preparar el retorno de los estudiantes a las clases presenciales, luego de la suspensión de actividades provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La directora regional de Educación de Panamá Centro, Mireya Pino, informó que 79 centros escolares están habilitados para reanudar las clases tras las inspecciones realizadas.

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El regreso de los estudiantes está previsto de manera progresiva para este miércoles 21 de octubre, únicamente en los planteles que cuenten con las condiciones necesarias para operar.

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¿Cuántas escuelas de Panamá Centro reanudarán clases?

La directora regional de Educación de Panamá Centro, Mireya Pino, explicó que, tras las inspecciones efectuadas en los centros educativos, 79 planteles podrán reiniciar las clases presenciales.

Pino también reconoció la preocupación de los padres de familia ante el regreso a las aulas después del terremoto.

Entre los centros que se preparan para recibir nuevamente a sus estudiantes se encuentran el Instituto Fermín Naudeau y la Escuela Bilingüe Manuel Espinosa Batista.

Instituto Fermín Naudeau se prepara para recibir a más de 2,900 estudiantes

La directora del Instituto Fermín Naudeau, Erika Frías, informó que el plantel está preparado para recibir a su comunidad educativa, integrada por:

2,942 estudiantes.

171 docentes.

La institución forma parte de los centros escolares que retomarán las actividades presenciales después de la suspensión de clases.

Docentes de distintos centros educativos se preparan para retomar las clases, con atención al bienestar socioemocional y la recuperación académica. En Panamá Centro, 79 planteles reiniciarán jornadas escolares tras las inspecciones.#SomosMeduca#GobiernoNacional pic.twitter.com/9zYMhpSgdp — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 20, 2026

Escuela Manuel Espinosa Batista reforzará apoyo socioemocional y medidas de evacuación

Por su parte, César Castillo, director de la Escuela Bilingüe Manuel Espinosa Batista, explicó que el personal docente trabajará en estrategias para facilitar el retorno de los estudiantes.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Atención socioemocional: reforzar el acompañamiento a los estudiantes después del terremoto.

Medidas de evacuación: repasar los procedimientos de seguridad del plantel.

Recuperación académica: desarrollar estrategias pedagógicas para avanzar en los contenidos pendientes y completar el año escolar.

La Escuela Bilingüe Manuel Espinosa Batista cuenta con una matrícula de 466 estudiantes, 31 docentes y siete administrativos.

El retorno progresivo a las aulas se desarrolla mientras las autoridades educativas mantienen las evaluaciones de los centros escolares afectados por el movimiento sísmico, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.