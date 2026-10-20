Tocumen subastará 11 aviones abandonados como chatarra: fechas y cómo participar

Tocumen S.A. anunció la apertura de una subasta pública para la venta de material metálico de 11 aeronaves declaradas en abandono y en condición de chatarra, ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en terrenos de Panamá Pacífico. La presentación de propuestas está programada para el jueves 29 de octubre de 2026, según el procedimiento publicado en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra.

La entidad explicó que el retiro de estas estructuras permitirá recuperar espacios para otros usos operativos y reducir posibles riesgos para la seguridad aeroportuaria y el medio ambiente

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¿Dónde están los 11 aviones abandonados que subastará Tocumen?

De acuerdo con Tocumen S.A., las aeronaves están distribuidas de la siguiente manera:

Aeropuerto Internacional de Tocumen: seis aeronaves ubicadas en la plataforma de la terminal de carga.

Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico: cinco aeronaves localizadas en terrenos de esta instalación.

La administración aeroportuaria advirtió que la permanencia de estas estructuras puede generar riesgos ambientales y operacionales.

¿Cuándo se podrán inspeccionar las aeronaves en Tocumen y Panamá Pacífico?

Las personas y empresas interesadas en participar podrán coordinar visitas a los lugares donde se encuentran las aeronaves, de acuerdo con el siguiente calendario:

LugarFechas de visitaHorarioTerminal de Carga de TocumenMartes 20 y miércoles 21 de octubre9:00 a. m. a 12:00 p. m.Aeropuerto Internacional Panamá PacíficoJueves 22 y viernes 23 de octubre9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Las visitas permitirán a los interesados conocer las condiciones del material metálico que será objeto de la subasta.

¿Cómo participar en la subasta de las aeronaves abandonadas?

Tocumen S.A. informó que podrán participar las personas naturales y empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de cargos y realicen el registro previo correspondiente.

Los datos principales del proceso son:

Fecha de presentación de propuestas: jueves 29 de octubre de 2026.

Horario: de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Número de acto público: 2026-2-02-0-99-SB-012020.

Portal oficial: www.panamacompra.gob.pa.

La venta del material metálico y el retiro de las aeronaves deberán realizarse conforme a las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

Tocumen busca recuperar espacios y reducir riesgos operacionales

El gerente general de Tocumen S.A., José Ruiz Blanco, destacó que la recuperación de estas áreas forma parte de las acciones destinadas a mantener las instalaciones aeroportuarias seguras y eficientes.