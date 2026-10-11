Aeropuerto de Tocumen hoy: estado de los vuelos tras el sismo y las réplicas

Vuelos en el Aeropuerto de Tocumen hoy

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que sus operaciones aéreas avanzan gradualmente hacia la normalización este domingo 11 de octubre de 2026, tras las interrupciones provocadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. Sin embargo, las réplicas continúan motivando medidas preventivas para garantizar la seguridad de los pasajeros y colaboradores.

La administración aeroportuaria explicó que sus equipos mantienen labores de inspección en coordinación con las aerolíneas, con el objetivo de reorganizar los vuelos y facilitar la salida de los pasajeros que permanecen a la espera de continuar sus viajes.

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¿Están operando los vuelos en el Aeropuerto de Tocumen hoy?

El Aeropuerto de Tocumen mantiene sus operaciones aéreas, aunque los itinerarios pueden experimentar retrasos y modificaciones debido a las medidas de seguridad implementadas tras el terremoto.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que las pausas preventivas son necesarias ante las réplicas, debido a que el personal especializado debe comprobar las condiciones de las instalaciones aeroportuarias.

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Estas inspecciones permiten verificar que las pistas, calles de rodaje, plataformas y otras áreas operativas se encuentren en condiciones seguras antes de continuar con los despegues y aterrizajes.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos desde Tocumen?

La administración del aeropuerto reconoció las dificultades que han enfrentado los viajeros durante las últimas horas, especialmente quienes permanecen a la espera de salir de Panamá.

Tocumen reiteró que sus equipos trabajan junto con las aerolíneas para estabilizar las operaciones y facilitar la continuidad de los itinerarios.

A los pasajeros se les recomienda:

Consultar directamente con su aerolínea el estado actualizado del vuelo.

Verificar posibles cambios en los horarios de salida y llegada.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del aeropuerto.

Seguir las instrucciones del personal aeroportuario.

El aeropuerto reiteró que la seguridad de los pasajeros y colaboradores continúa siendo la prioridad durante el proceso de normalización de las operaciones.