orge Antonio Gómez Rentería, alias “Chavo”, quien figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación al delito de homicidio doloso agravado, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Curundú.
Jorge Antonio Gómez Rentería, alias “Chavo”, quien figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación al delito de homicidio doloso agravado, fue aprehendido por la @policiadepanama en Curundú.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2026
Durante la diligencia también fueron incautados un arma de fuego,… pic.twitter.com/iCz8peyQKQ