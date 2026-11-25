Jorge Antonio Gómez Rentería, alias “Chavo”, quien figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación al delito de homicidio doloso agravado, fue aprehendido por la @policiadepanama en Curundú.



Durante la diligencia también fueron incautados un arma de fuego,… pic.twitter.com/iCz8peyQKQ