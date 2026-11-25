La representante de Panamá en Miss Universo 2026 , Gabriela Lineth González del Valle, expresó que siempre llevará en su corazón a Puerto Rico, luego de la gran final del certamen de belleza, celebrada la noche de este martes 24 de noviembre en San Juan.

El evento contó con la participación de 116 candidatas de todo el mundo. La corona fue conquistada por la representante del país anfitrión, Jennifer Barreto, de 27 años, quien es madre, esposa y psicóloga.

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Gabriela Lineth disfruta de Puerto Rico tras Miss Universo 2026

Un día después de la final, Gabriela compartió en sus redes sociales fotografías en las que aparece disfrutando de las playas boricuas y expresó su cariño por Puerto Rico, lugar que la recibió con los brazos abiertos y donde pudo cumplir uno de sus sueños más importantes.

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“Puerto Rico por siempre en mi corazón”, escribió la panameña.

La noche del martes, tras finalizar el certamen, Gabriela aseguró que disfrutó cada segundo de esta experiencia, que comenzó en agosto pasado, cuando fue coronada como Miss Universo Panamá.