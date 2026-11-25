Un total de 20 perros en presuntas condiciones de maltrato animal fueron rescatados durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en el corregimiento de la 24 de Diciembre, tras denuncias presentadas por residentes del sector de Monte Rico.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Superior de Ambiente, en conjunto con personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios de Bienestar Animal del Municipio de Panamá.

Un total de 20 perros que se encontraban en condición de maltrato animal fueron rescatados durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en la 24 de Diciembre.



La Fiscalía Superior de Ambiente ejecutó la diligencia junto a personal de la Dirección de… pic.twitter.com/DWmw6JtJQL — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2026

Los moradores denunciaron que en una vivienda permanecían numerosos perros y que del lugar emanaban fuertes olores. Entre los animales rescatados se encuentran nueve cachorros, que fueron entregados en custodia provisional para recibir la atención veterinaria correspondiente.

Fiscalía investiga presunto caso de maltrato animal en la 24 de Diciembre

La Fiscalía Superior de Ambiente inició una investigación por la presunta comisión del delito contra los animales domésticos. Se está a la espera de los resultados de las evaluaciones veterinarias para determinar las condiciones de salud de los caninos rescatados.