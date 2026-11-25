Los usuarios del Metrobus en Panamá cuentan con nuevas alternativas para pagar sus pasajes mediante los validadores del sistema de transporte público. MiBus informó que los pasajeros podrán utilizar tarjetas Visa y Mastercard, así como Apple Pay y Google Pay, además de la tarjeta tradicional de transporte.

La empresa explicó que la incorporación de estos métodos de pago forma parte del proceso de actualización de los validadores, con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso al servicio mediante pagos sin contacto.

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La empresa explicó que la incorporación de estos métodos de pago forma parte del proceso de actualización de los validadores, con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso al servicio mediante pagos sin contacto.

¿Cómo pagar el Metro Bus con Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay?

De acuerdo con la información divulgada por MiBus, los nuevos validadores permiten utilizar las siguientes opciones de pago:

Tarjeta tradicional de transporte.

Tarjetas de crédito o débito Visa.

Tarjetas de crédito o débito Mastercard.

Apple Pay.

Google Pay.

Para realizar el pago sin contacto, los pasajeros deberán acercar su tarjeta bancaria o dispositivo compatible al validador.

¿Cómo funcionan los transbordos con los nuevos validadores de MiBus?

Uno de los aspectos destacados por MiBus es que los pasajeros deberán utilizar el mismo método de pago durante todo el proceso de transbordo.

Por ejemplo, si una persona utiliza Apple Pay o Google Pay desde su teléfono celular para validar la entrada, deberá utilizar ese mismo dispositivo al momento de registrar la salida. En cambio, si paga con una tarjeta bancaria física, tendrá que utilizar esa misma tarjeta durante las validaciones correspondientes.

La empresa aclaró que no es posible alternar entre el celular y la tarjeta física, incluso cuando ambos estén asociados a una misma cuenta bancaria.