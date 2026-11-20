MiBus anuncia desvíos de rutas en Pedregal este sábado

Los usuarios del transporte público en Pedregal deberán tomar previsiones este sábado 21 de noviembre de 2026, debido a los desvíos y cambios temporales en varias rutas de MiBus , con motivo de la celebración de la Vereda Gastronómica. Las modificaciones estarán vigentes desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Las medidas incluyen desvíos por vías alternas, cambios en el recorrido de una ruta y la inhabilitación temporal de otro servicio. Sin embargo, la Zona Paga Metro Pedregal continuará operando con normalidad.

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¿Qué rutas de MiBus tendrán desvíos en Pedregal?

Los cambios anunciados para este sábado son los siguientes:

Rutas E496, E504, E505, E506 y E526: circularán por Calle Monte Carlos y avenida Domingo Díaz.

Ruta S542: iniciará y finalizará su recorrido en la Zona Paga Metro Pedregal.

Ruta E556: estará inhabilitada temporalmente durante el período anunciado.

¿Funcionará la Zona Paga Metro Pedregal?

La Zona Paga Metro Pedregal operará con normalidad, pese a las modificaciones temporales en las rutas de autobuses.

Los usuarios que tengan previsto movilizarse por el sector deberán considerar estos cambios para planificar sus desplazamientos durante la jornada de la Vereda Gastronómica.