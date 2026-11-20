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Defensora del Pueblo reitera llamado a reunión para evaluar situación de las cárceles

La Defensora de Pueblo, Ángela Russo, manifestó que para esta semana se había convocado a una reunión para analizar la situación de las cárceles de Panamá, pero algunas autoridades manifestaron que tenían compromisos previos, y ahora espera que los organismos gubernamentales y no gubernamentales puedan sentarse para evaluar alternativas para mejorar el sistema.