La Lotería Fiscal Regional 2026 registró un total de 256,885 facturas durante el sorteo correspondiente a la Región 2, integrada por Colón, Panamá Oeste y Darién, realizado en el centro comercial Colón 2000. La jornada, organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), distribuyó B/.110,000 entre 25 ganadores.

Uno de los beneficiarios, que recibió un premio de B/.10,000, expresó su agradecimiento y explicó cómo utilizará el dinero.

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“Gracias a ustedes y a Dios me he ganado este premio que invertiré en cosas de provecho para mi familia”, afirmó el ganador.

Lotería Fiscal registra aumento del 38.9 % en facturas participantes

De acuerdo con el MEF, la participación ciudadana aumentó en comparación con el sorteo realizado en agosto de 2026.

Las cifras reportadas fueron:

Sorteo de agosto de 2026: 184,995 facturas.

Sorteo de noviembre de 2026: 256,885 facturas.

Incremento: 71,890 facturas.

Crecimiento: aproximadamente 38.9 %.

La institución destacó que este aumento refleja un mayor interés de los ciudadanos de la Región 2 en participar en la iniciativa.

El programa busca incentivar el hábito de solicitar facturas al realizar compras y fortalecer la cultura tributaria en Panamá, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cuánto dinero entrega la Lotería Fiscal Regional 2026?

El sorteo correspondiente a la Región 2 distribuyó B/.110,000 en 25 premios.

La iniciativa permite que los ciudadanos que participan con sus facturas puedan optar por premios económicos, mientras contribuyen a fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de exigir comprobantes fiscales.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional?

El MEF informó que el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026 se realizará el martes 24 de noviembre, correspondiente a la Región 3.

Las provincias participantes serán:

Chiriquí

Bocas del Toro

Veraguas

La actividad tendrá lugar en Federal Mall, según el calendario anunciado por las autoridades.