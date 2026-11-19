Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Darién, desde Colón 2000, a partir de las 2:00 p.m. por Medcom Go y RPCTV.
Panamá Entretenimiento - 19 de noviembre de 2026 - 13:45
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Colón 2000 hoy
Siga en vivo la transmisión del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el Colón 2000, en la provincia de Colón.
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