La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior de Ambiente , inició tres investigaciones de oficio por la presunta contaminación de ríos y quebradas relacionada con plantas de tratamiento de aguas residuales en tres barriadas del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Las investigaciones comenzaron después de que se divulgaron denuncias en medios digitales sobre posibles afectaciones ambientales en los sectores de Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía.

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¿Qué investiga la Fiscalía Superior de Ambiente en Arraiján?

El Ministerio Público informó que las investigaciones están relacionadas con la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, específicamente en las modalidades de contaminación y tramitación y cumplimiento urbanístico.

Las tres barriadas mencionadas en las denuncias son:

Parque del Oeste.

Jardines del Oeste.

Princesa Mía.

Según la Procuraduría General de la Nación, actualmente se mantienen tres investigaciones abiertas y se desarrollan diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

La entidad reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y las leyes.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas imputadas ni han divulgado resultados de análisis ambientales que confirmen la contaminación denunciada.