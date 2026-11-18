Pago de la segunda quincena de noviembre a servidores públicos.

Los servidores públicos de Panamá recibirán a partir del miércoles 25 de noviembre de 2026 el pago de la segunda quincena del mes, según el calendario previsto para el sector estatal. Este desembolso beneficiará a más de 200,000 funcionarios, en medio de los preparativos económicos de fin de año y las festividades de diciembre.

Además del salario correspondiente a noviembre, los trabajadores del sector público y privado recibirán en diciembre la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026.

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Calendario de pagos de quincenas de noviembre de 2026

Además del décimo tercer mes, los servidores públicos cuentan con un calendario de pagos de quincenas para noviembre y diciembre.

Segundo pago de noviembre:

Miércoles 25 de noviembre

Jueves 26 de noviembre

Viernes 27 de noviembre

Calendario de pagos de quincenas de diciembre de 2026

Primer pago de diciembre:

Viernes 11 de diciembre

Lunes 14 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Segundo pago de diciembre:

Lunes 28 de diciembre

Martes 29 de diciembre

Miércoles 30 de diciembre

Las fechas de pago de las quincenas están distribuidas en varios días, por lo que los funcionarios deberán verificar cuál les corresponde según la programación de su institución.

Para verificar las fechas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes de diciembre de 2026?

De acuerdo con las fechas anunciadas, el pago de la última partida del décimo tercer mes está previsto de la siguiente manera: