INADEH lanza plataforma de inteligencia artificial para modernizar su gestión.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció el lanzamiento de una nueva Plataforma de Inteligencia de Negocios con Inteligencia Artificial (IA), una herramienta tecnológica diseñada para facilitar el análisis de información y fortalecer los procesos de gestión interna de la institución.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización del INADEH, mediante la incorporación de soluciones digitales que permitan mejorar el aprovechamiento de la información disponible en sus distintas áreas administrativas.

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¿Para qué servirá la nueva plataforma de inteligencia artificial del INADEH?

De acuerdo con la institución, la plataforma busca proporcionar herramientas para el análisis de datos y ofrecer nuevos recursos que contribuyan al trabajo de las diferentes unidades.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

Facilitar el análisis de información institucional.

Proporcionar herramientas tecnológicas para la gestión interna.

Fortalecer los procesos administrativos mediante soluciones digitales.

Promover el uso de inteligencia artificial entre los equipos de trabajo.

INADEH inicia capacitación de directivos en el uso de inteligencia artificial

Como parte de la implementación de la plataforma, los jefes de las distintas áreas del INADEH participaron en una primera jornada de capacitación.

Durante la actividad, los participantes conocieron las funcionalidades de la herramienta y exploraron sus posibles aplicaciones en las labores que desarrollan desde sus respectivas unidades.

La institución destacó que esta capacitación constituye el primer paso para familiarizar al personal directivo con la nueva tecnología y avanzar en su incorporación a los procesos internos.