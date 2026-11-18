CSS realiza por primera vez procedimiento para reducir riesgo de reaparición de hematomas cerebrales.

El Hospital Gustavo Nelson Collado, de la Caja de Seguro Social ( CSS ), realizó por primera vez una embolización de la arteria meníngea media, un procedimiento mínimamente invasivo que permite reducir el riesgo de que determinados hematomas cerebrales vuelvan a aparecer después de una intervención quirúrgica.

La institución destacó que esta técnica amplía las opciones de atención especializada para los pacientes de la región de Azuero, quienes podrán acceder a este tipo de tratamiento sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿En qué consiste la embolización de la arteria meníngea media?

La embolización de la arteria meníngea media es un procedimiento mínimamente invasivo utilizado en el tratamiento de determinados hematomas cerebrales.

Según explicó la CSS, esta técnica ayuda a disminuir la posibilidad de que los hematomas reaparezcan después de una cirugía, lo que también puede reducir la necesidad de nuevas intervenciones.