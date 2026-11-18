El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que la Tienda del Pueblo de Volcán, conocida como Cadena de Frío, en la provincia de Chiriquí, permanecerá cerrada este jueves 19 de noviembre de 2026, debido a que su personal estará participando en una agroferia organizada para esa misma fecha en el distrito de Tierras Altas.
Por esta razón, el IMA recomendó a los usuarios acudir al lugar de la actividad para realizar sus compras.
La institución agradeció la comprensión de los consumidores ante el cierre temporal del establecimiento.