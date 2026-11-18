IMA anuncia cierre de la Tienda del Pueblo en Volcán.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció que la Tienda del Pueblo de Volcán, conocida como Cadena de Frío, en la provincia de Chiriquí, permanecerá cerrada este jueves 19 de noviembre de 2026, debido a que su personal estará participando en una agroferia organizada para esa misma fecha en el distrito de Tierras Altas.

La institución explicó que la medida es temporal y responde a la participación de sus colaboradores en la jornada de venta de productos que se desarrollará en las instalaciones de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), desde las 8:00 a.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por esta razón, el IMA recomendó a los usuarios acudir al lugar de la actividad para realizar sus compras.

La institución agradeció la comprensión de los consumidores ante el cierre temporal del establecimiento.