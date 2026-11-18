Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) y unidades de la Policía Nacional desmantelaron un punto de extracción ilegal de oro en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Durante el operativo, las autoridades decomisaron maquinaria y equipos utilizados para desarrollar esta actividad no autorizada.

Según informó MiAmbiente, los presuntos responsables huyeron hacia una zona boscosa al percatarse de la presencia de las unidades policiales y ambientales, dejando abandonados los equipos utilizados para la extracción de oro.

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¿Qué equipos fueron decomisados durante el operativo en Donoso?

Las autoridades localizaron y decomisaron diversos materiales utilizados para la extracción ilegal de minerales, entre ellos:

Bombas de succión.

Combustible.

Mangueras.

Otros equipos y maquinaria abandonados en el lugar.

El operativo se desarrolló dentro de un área protegida, donde las actividades de extracción de minerales sin autorización pueden ocasionar afectaciones a los ecosistemas y las fuentes de agua.

MiAmbiente presentará denuncia penal por extracción ilegal de oro

El Ministerio de Ambiente anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público por los hechos detectados durante el operativo.

Además, la Dirección Regional de MiAmbiente en Colón desarrollará el procedimiento administrativo correspondiente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones contempladas en la legislación ambiental.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas en relación con este caso.

¿Qué sanciones establece la ley por la extracción ilegal de minerales?

De acuerdo con MiAmbiente, el artículo 399 del Código Penal de Panamá contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes, infringiendo las normas de protección ambiental, extraigan minerales o causen daños que afecten el equilibrio ecológico y las fuentes de agua.

Asimismo, la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, establece restricciones a las intervenciones no autorizadas en cauces de ríos y áreas protegidas.