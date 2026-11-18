Conozca las vacantes disponibles por parte del CCIAP.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuenta con nuevas oportunidades laborales para profesionales y personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

Contenido de Interés: MITRADEL abre nuevas oportunidades laborales: conoce las vacantes y sus requisitos

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A través de su plataforma de empleo, el gremio empresarial publica vacantes de empresas afiliadas, con posiciones que requieren distintos niveles de formación académica y experiencia.

¿Cuáles son los puestos disponibles y qué requisitos solicitan?

Entre las oportunidades laborales publicadas se encuentran las siguientes:

1. Personal Executive Assistant

La vacante de Grupo Panama Car Rental está dirigida a personas con estudios en Administración, Asistencia Ejecutiva o carreras afines.

Entre los requisitos se encuentran:

Experiencia previa como asistente personal o ejecutiva.

Conocimientos básicos o intermedios en finanzas.

Dominio intermedio de herramientas digitales.

Inglés de nivel intermedio a avanzado.

2. Account Manager

La empresa INNOVUXIT S.A. busca profesionales en Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, Ventas o carreras afines.

Los aspirantes deben contar con:

Mínimo dos años de experiencia en ventas, preferiblemente en el sector tecnológico.

Habilidades de comunicación y negociación.

Orientación al cliente y cumplimiento de metas.

3. Coordinador de Operaciones Navieras

Esta posición, publicada por Konzerta Selecta, está dirigida a profesionales con formación en Administración Marítima o Portuaria, Administración Aduanera, Transporte y Logística o carreras relacionadas.

Entre los requisitos destacan:

Manejo conversacional avanzado del idioma inglés.

Experiencia mínima de tres años en puestos similares o coordinación de operaciones en agencias navieras.

Licencia de conducir tipo D vigente.

Manejo avanzado de Office.

Vacantes disponibles por parte de la CCIAP. TReporta

4. Gerente Comercial Critical Power

La Casa de las Baterías busca un profesional con formación en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Industrial o carreras afines.

El perfil requiere:

Entre cinco y ocho años de experiencia en ventas B2B de alto nivel.

Experiencia comprobable en sectores como centros de datos, telecomunicaciones, energía o infraestructura crítica.

Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y técnicos.

Inglés avanzado.

5. Oficial de Negocios Corporativos (B2B)

Esta oportunidad, publicada por Konzerta Selecta, está dirigida a profesionales con título universitario en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Marketing, Negocios Internacionales o carreras afines.

Se solicita:

Mínimo tres años de experiencia en posiciones comerciales, desarrollo de negocios o gestión de cuentas corporativas.

Experiencia en ventas consultivas B2B.

Conocimientos en negociación, análisis financiero y gestión de clientes corporativos.

¿Dónde consultar los detalles y cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma de empleo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para revisar las descripciones completas, conocer las condiciones de cada vacante y realizar su postulación.

La disponibilidad de las posiciones y los requisitos específicos deben verificarse directamente en cada anuncio.

Consulta las oportunidades en la plataforma oficial: https://www.panacamara.com/