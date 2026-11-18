La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuenta con nuevas oportunidades laborales para profesionales y personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.
A través de su plataforma de empleo, el gremio empresarial publica vacantes de empresas afiliadas, con posiciones que requieren distintos niveles de formación académica y experiencia.
¿Cuáles son los puestos disponibles y qué requisitos solicitan?
Entre las oportunidades laborales publicadas se encuentran las siguientes:
1. Personal Executive Assistant
La vacante de Grupo Panama Car Rental está dirigida a personas con estudios en Administración, Asistencia Ejecutiva o carreras afines.
Entre los requisitos se encuentran:
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Experiencia previa como asistente personal o ejecutiva.
Conocimientos básicos o intermedios en finanzas.
Dominio intermedio de herramientas digitales.
Inglés de nivel intermedio a avanzado.
2. Account Manager
La empresa INNOVUXIT S.A. busca profesionales en Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, Ventas o carreras afines.
Los aspirantes deben contar con:
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Mínimo dos años de experiencia en ventas, preferiblemente en el sector tecnológico.
Habilidades de comunicación y negociación.
Orientación al cliente y cumplimiento de metas.
3. Coordinador de Operaciones Navieras
Esta posición, publicada por Konzerta Selecta, está dirigida a profesionales con formación en Administración Marítima o Portuaria, Administración Aduanera, Transporte y Logística o carreras relacionadas.
Entre los requisitos destacan:
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Manejo conversacional avanzado del idioma inglés.
Experiencia mínima de tres años en puestos similares o coordinación de operaciones en agencias navieras.
Licencia de conducir tipo D vigente.
Manejo avanzado de Office.
4. Gerente Comercial Critical Power
La Casa de las Baterías busca un profesional con formación en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Industrial o carreras afines.
El perfil requiere:
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Entre cinco y ocho años de experiencia en ventas B2B de alto nivel.
Experiencia comprobable en sectores como centros de datos, telecomunicaciones, energía o infraestructura crítica.
Experiencia en liderazgo de equipos comerciales y técnicos.
Inglés avanzado.
5. Oficial de Negocios Corporativos (B2B)
Esta oportunidad, publicada por Konzerta Selecta, está dirigida a profesionales con título universitario en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Marketing, Negocios Internacionales o carreras afines.
Se solicita:
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Mínimo tres años de experiencia en posiciones comerciales, desarrollo de negocios o gestión de cuentas corporativas.
Experiencia en ventas consultivas B2B.
Conocimientos en negociación, análisis financiero y gestión de clientes corporativos.
¿Dónde consultar los detalles y cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma de empleo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para revisar las descripciones completas, conocer las condiciones de cada vacante y realizar su postulación.
La disponibilidad de las posiciones y los requisitos específicos deben verificarse directamente en cada anuncio.
Consulta las oportunidades en la plataforma oficial: https://www.panacamara.com/