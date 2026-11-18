El futuro de la mina Cobre Panamá vuelve a estar en el centro del debate, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

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Tras el anuncio presidencial, los equipos interministeriales comenzaron a coordinar los preparativos para un primer encuentro con representantes de la empresa, que podría realizarse el lunes 23 de noviembre o durante los primeros días de la próxima semana.

El proceso estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien explicó que el Gobierno analizará distintas alternativas, entre ellas una posible operación limitada que permita avanzar hacia el cierre definitivo de la mina.

¿Qué busca el Gobierno con las conversaciones con Minera Panamá?

El presidente Mulino estableció cinco principios que deberán orientar cualquier negociación: la propiedad nacional de los recursos minerales, los beneficios económicos para Panamá, el respeto a la soberanía, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

Entre los puntos que el Ejecutivo pretende abordar también figura la terminación de los arbitrajes internacionales presentados contra Panamá por la empresa, cuyas reclamaciones superan los 27 mil millones de dólares, según informó el ministro Julio Moltó.

El funcionario indicó que cualquier alternativa deberá ser autofinanciable y garantizar que los beneficios económicos lleguen a los panameños. También mencionó la posibilidad de contar con asesoría de expertos internacionales y la participación de las comunidades cercanas al proyecto.

¿Significa que Cobre Panamá reabrirá sus operaciones?

El inicio de las conversaciones no representa una autorización para reabrir la mina. Se trata de una etapa de diálogo en la que se evaluarán las condiciones y posibilidades de alcanzar un entendimiento entre el Gobierno y la empresa.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, calificó el anuncio como un paso para buscar una solución que no resulte perjudicial para el país. Aclaró que comenzar las conversaciones no significa que la actividad minera vaya a reanudarse inmediatamente.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez manifestó su respaldo a la decisión presidencial y señaló que cualquier determinación deberá adoptarse en beneficio de Panamá.

El ministro también se refirió a las consecuencias económicas y legales que podría enfrentar el país si no se encuentra una salida a los procesos arbitrales que mantiene la empresa.

Luego del anuncio que hizo el presidente de la República, @JoseRaulMulino, de autorizar el inicio de conversaciones formales con la empresa Cobre Panamá, se confirmó que el equipo interministerial trabaja para organizar un primer acercamiento que podría llevarse a cabo durante… pic.twitter.com/yn74NoVmK9 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

Cierre definitivo y protección ambiental, entre las condiciones

Uno de los aspectos centrales de las conversaciones será establecer un plan de cierre ordenado, verificable y financiado por la empresa, que incluya medidas de protección ambiental, reforestación y prevención de daños.

Mulino ha reiterado que el cierre definitivo será una condición irrenunciable y que no se contemplarán prórrogas.

Además, el Ejecutivo señaló que un eventual acuerdo no constituirá una nueva concesión minera y que cualquier figura jurídica deberá ajustarse al marco constitucional y legal panameño.

Por el momento, no existe un acuerdo definitivo entre las partes. El resultado de las conversaciones permitirá conocer cuáles serán los próximos pasos para el proyecto Cobre Panamá y qué condiciones se establecerán para atender su futuro.