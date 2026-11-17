El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo la mañana de este martes 17 de noviembre, cuyo epicentro preliminar se ubicó a 11 kilómetros al oeste de Santiago, provincia de Veraguas.
¿Cuáles fueron las características del sismo?
Según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias:
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Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.
Hora: 9:23:29 a.m.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 5 kilómetros.
Ubicación: 11 kilómetros al oeste de Santiago, Veraguas.
El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención ante cualquier movimiento telúrico.