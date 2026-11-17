Sismo de magnitud 3.0 se registra este martes 17 de noviembre.

Por Orlanys Castellano El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo la mañana de este martes 17 de noviembre, cuyo epicentro preliminar se ubicó a 11 kilómetros al oeste de Santiago, provincia de Veraguas.

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