La industria audiovisual de Panamá registra 45 producciones y proyectos durante 2026, con una inversión estimada de B/.19.99 millones, según un balance preliminar del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con corte a noviembre. La actividad también ha generado 1,680 participaciones laborales, impulsando oportunidades para técnicos, artistas, productoras y proveedores de servicios especializados.

El MICI destacó que el desarrollo del sector busca atraer producciones internacionales, promover la contratación de empresas locales y facilitar la exportación de servicios audiovisuales panameños.

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Producciones audiovisuales generan oportunidades laborales en Panamá

De acuerdo con el informe, ocho proyectos vinculados al mecanismo de retorno económico concentran B/.17.26 millones, equivalentes al 86.4 % de la inversión estimada para 2026.

La institución señaló que estos resultados reflejan el papel de los incentivos estatales en la atracción de producciones audiovisuales de gran escala. En materia laboral, el sector registra 1,680 participaciones, de las cuales 742 corresponden a talento panameño, según las cifras oficiales.

El ministerio explicó que estas actividades permiten integrar a profesionales nacionales en proyectos internacionales, promover la transferencia de conocimientos y fortalecer la contratación de proveedores locales.

Panamá buscará nuevas oportunidades en Ventana Sur 2026

Como parte de su estrategia de promoción internacional, la Comisión Fílmica de Panamá participará en Ventana Sur 2026, que se celebrará en Montevideo, Uruguay.

La misión busca establecer contactos entre empresas panameñas, productores, creadores e inversionistas internacionales para explorar oportunidades de comercialización de servicios y futuras filmaciones en el país.

El MICI indicó que continuará acompañando a las productoras desde las primeras etapas de exploración y visitas técnicas, con el objetivo de convertir el interés internacional en contratos y oportunidades económicas para empresas y profesionales panameños.