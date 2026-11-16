IFARHU inicia recepción de documentos para créditos educativos 2027: conozca dónde presentar su solicitud

IFARHU - Recepción de documentos de nuevos becarios.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició este lunes 16 de noviembre de 2026 la recepción de documentos para los interesados en solicitar financiamiento mediante el Programa de Crédito Educativo 2027, dirigido a estudiantes que buscan continuar su formación académica y profesional.

La institución informó que los aspirantes podrán presentar la documentación requerida en cualquiera de sus sucursales y oficinas a nivel nacional.

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¿Qué documentos se necesitan para solicitar un crédito educativo del IFARHU?

El IFARHU indicó que los interesados deben consultar los requisitos correspondientes al Programa de Crédito Educativo 2027 a través de su página web oficial, www.ifarhu.gob.pa.

La entidad recomienda revisar la documentación exigida antes de acudir a sus oficinas, ya que los requisitos pueden variar según las características de la solicitud y el tipo de financiamiento.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, @IFARHU, inició a partir de hoy la recepción de documentos para los interesados en aplicar al Programa de Crédito Educativo 2027.



Los interesados podrán entregar la documentación requerida en cualquiera de… pic.twitter.com/IAi2EPPeC1 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

Los aspirantes también pueden acercarse a las sedes institucionales para recibir orientación sobre los documentos necesarios para iniciar el trámite.

¿Dónde entregar los documentos para los créditos educativos 2027?

La recepción de documentos comenzó el 16 de noviembre de 2026 y se realiza de manera presencial en las sucursales y oficinas del IFARHU en todo el país.

Para iniciar el proceso, los interesados pueden:

Consultar los requisitos en el portal oficial del IFARHU.

Reunir la documentación correspondiente a su solicitud.

Acudir a una sucursal u oficina regional de la institución.

Solicitar orientación al personal encargado del Programa de Crédito Educativo.

El programa busca facilitar oportunidades de financiamiento para estudiantes interesados en continuar sus estudios y fortalecer su preparación académica y profesional.