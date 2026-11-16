IFARHU destina más de B/.87 millones al pago del PASE-U para estudiantes en Panamá

IFARHU destina más de B/.87 millones al pago del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que 582,825 estudiantes han recibido el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), correspondiente a la asistencia educativa de octubre, por un monto de B/.64,089,980, según las cifras institucionales actualizadas al 9 de noviembre de 2026.

Por su parte, el primer pago del PASE-U, correspondiente a matrícula, contempla una inversión de B/.87,907,890 para beneficiar a 801,399 estudiantes, de acuerdo con el informe de la institución.

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Por su parte, el primer pago del PASE-U, correspondiente a matrícula, contempla una inversión de B/.87,907,890 para beneficiar a 801,399 estudiantes, de acuerdo con el informe de la institución.

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IFARHU: ¿cuántos estudiantes han recibido pagos del Concurso General de Becas 2026?

En cuanto al Concurso General de Becas nuevas 2026, el IFARHU detalló que el programa contempla 118,019 nuevos beneficiarios, con una inversión prevista de B/.61,566,367.

Hasta la fecha del informe, 68,144 estudiantes habían recibido sus pagos, por un monto acumulado de B/.25,455,260, lo que representa aproximadamente el 57.7% de los beneficiarios contemplados.

Por otro lado, las becas vigentes de 2026 registran 76,189 beneficiarios, con desembolsos que ascienden a B/.24,558,397.59.

Las cifras corresponden al balance del IFARHU actualizado al 9 de noviembre de 2026.