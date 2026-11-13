IFARHU entregará 7,186 tarjetas PUNCH del PASE-U del 16 al 20 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que, del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026, realizará la entrega de 7,186 tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con un desembolso de B/.1,420,000.

La jornada beneficiará a 13,675 estudiantes de la comarca Emberá-Wounaan y comunidades de difícil acceso de Darién, según informó la institución.

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IFARHU: ¿quiénes podrán retirar las tarjetas PUNCH del 16 al 20 de noviembre?

De acuerdo con el anuncio oficial, la entrega estará dirigida a los beneficiarios del PASE-U de la comarca Emberá-Wounaan y de comunidades de difícil acceso de la provincia de Darién.

¿Qué deben presentar los beneficiarios para retirar su tarjeta PUNCH?

El IFARHU informó que los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de retirar la tarjeta.

Además, deberán verificar que el saldo correspondiente aparezca reflejado en su aplicación PUNCH antes de acudir a la entrega.

La institución destacó que esta jornada permitirá avanzar en la distribución de las tarjetas y los desembolsos del PASE-U a estudiantes de comunidades de difícil acceso.