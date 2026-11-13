IFARHU anunciará próximas fechas de entrega de tarjetas PUNCH en la provincia de Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que próximamente se darán a conocer las nuevas fechas de entrega de las tarjetas PUNCH de la Caja de Ahorros para los beneficiarios del Archipiélago de las Perlas, en Panamá.

A través de un aviso publicado en sus canales oficiales, la institución exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las próximas comunicaciones relacionadas con la distribución de estas tarjetas.

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¿Cuándo entregarán las tarjetas PUNCH del IFARHU en el Archipiélago de las Perlas?

De acuerdo con el anuncio del IFARHU, las nuevas fechas de entrega todavía no han sido divulgadas.

La institución indicó que los beneficiarios deberán consultar las redes sociales oficiales de la Caja de Ahorros, donde se publicará el calendario correspondiente.

Las autoridades reiteraron que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente, por lo que los beneficiarios deberán esperar la publicación del calendario oficial antes de acudir a retirar sus tarjetas.

¿Cómo descargar y registrarse en la aplicación PUNCH de Caja de Ahorros?

Los acudientes podrán utilizar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para consultar los depósitos y el saldo de la tarjeta.

Para iniciar el registro, deberán seguir estos pasos:

Paso 1: Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros desde Google Play Store, para dispositivos Android, o App Store, para iPhone.

Paso 2: Abrir la aplicación e iniciar el proceso de registro.

Paso 3: Seleccionar el país de residencia.

Paso 4: Ingresar el correo electrónico y el número de teléfono celular solicitados.

Una vez completado el proceso de registro y habilitada la consulta de la cuenta, los usuarios podrán verificar los fondos reflejados en la tarjeta.