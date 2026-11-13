Panamá recibe a Curazao este domingo 15 de noviembre. Conoce los horarios de ingreso, dónde ver el partido

Conoce los horarios de ingreso, dónde ver el partido de Panamá vs Curazao.

La Selección de Panamá se enfrentará a Curazao este domingo 15 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, en busca de su clasificación a la Copa Oro 2027.

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El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá, donde se espera la asistencia de los aficionados para apoyar al conjunto nacional.

¿A qué hora abren las puertas del estadio Rommel Fernández?

De acuerdo con la logística anunciada para este compromiso, estos son los horarios establecidos:

Apertura de puertas: 3:00 p.m.

Pitazo inicial: 6:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Panamá vs. Curazao?

Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir el encuentro a través de Telemetro.

¿Hay boletos y estacionamientos disponibles?

Las autoridades y los organizadores informaron que los boletos y estacionamientos para este encuentro están agotados.

Por ello, exhortaron a la población a no caer en posibles estafas relacionadas con la reventa de entradas o espacios de estacionamiento.

¿Qué objetos están prohibidos en el estadio?

Como parte de las medidas de seguridad, se recordó que no estará permitido ingresar al recinto deportivo con:

Armas de fuego, incluso con permiso de portación.

Objetos punzocortantes.

Objetos de vidrio.

Asimismo, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y mantener la supervisión de los menores de edad durante el evento.

Las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados a respetar las medidas de seguridad y seguir las indicaciones del personal encargado del operativo, con el objetivo de garantizar el desarrollo del encuentro deportivo sin contratiempos.