Selección de Panamá busca tomar ventaja en la Liga de Naciones: conoce sus antecedentes

Selección de Panamá busca dar el primer golpe en la Liga de Naciones.

La Selección de Panamá afronta un nuevo desafío en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con el objetivo de conseguir un resultado favorable que le permita acercarse a la clasificación a la Final Four.

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Esta eliminatoria también representa una oportunidad para asegurar un boleto a la próxima edición de la Copa Oro 2027, por lo que el onceno nacional buscará aprovechar el primer encuentro para tomar ventaja en la serie.

Antecedentes favorables a Panamá

En los enfrentamientos directos entre Panamá y su rival, la marea roja mantiene un balance favorable de dos victorias y un empate, según los antecedentes proporcionados.

En octubre de 2023, el Estadio Ergilio Hato fue escenario de uno de estos compromisos, en el que Panamá se impuso 2-1, con anotaciones de Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, durante la fase de grupos de la Liga de Naciones.

¡PRIMERA BATALLA!



Esta noche nos medimos a Curazao, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.



¡Vamos Panamá!





Ergilio Hato, Willemstad, CUW

7:30PM

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El objetivo de la Selección de Panamá

Panamá necesita conseguir un resultado positivo en el partido de ida que le permita llegar con ventaja al encuentro de vuelta y mantener sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

Uno de los factores importantes de esta eliminatoria será la regla del gol de visitante, que puede tener un papel determinante en caso de empate en el marcador global. Por ello, el conjunto panameño buscará aprovechar sus oportunidades ofensivas y conseguir anotaciones que puedan marcar la diferencia.

La Marea Roja afrontará este compromiso con la mirada puesta en la clasificación y en mantener su protagonismo en el torneo regional. El resultado de este primer encuentro será clave para definir sus aspiraciones de cara al partido de vuelta.