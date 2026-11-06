Selección de Panamá: ¿Cuándo juega contra Curazao y dónde será el próximo partido?

Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao: conoce todos los detalles.

La Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027. El primer encuentro se disputará el jueves 12 de noviembre, en una serie que definirá el futuro del equipo panameño en el torneo.

Contenido de Interés: Kadir Barría, entre las novedades de la convocatoria de Christiansen para enfrentar a Curazao

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Curazao?

De acuerdo con el calendario oficial de Concacaf, la eliminatoria se disputará en dos partidos:

Partido de ida: jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

Partido de vuelta: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Panamá comenzará la serie como visitante y cerrará en casa, ante su afición.

¿Qué torneo disputa la Selección de Panamá?

Los encuentros corresponden a los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027, competición regional en la que participan las principales selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Panamá avanzó directamente a esta ronda por su posición en el ranking de Concacaf, mientras que Curazao obtuvo su clasificación tras disputar la fase de grupos.

Lista de jugadores convocados por Thomas Christiansen

El entrenador seleccionó a 25 futbolistas, distribuidos de la siguiente manera:

Porteros

Orlando Mosquera

Marcos De León

Eddie Roberts

Defensas

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Andrés Andrade

Amir Murillo

Omar Valencia

Martín Krug

José Córdoba

Jiovany Ramos

Volantes

Carlos Harvey

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

Víctor Griffith

Daivis Murillo

Azarías Londoño

Manuel Morán

Giovany Herbert

Yoel Bárcenas

Delanteros

Ismael Díaz

José Fajardo

Josué Vergara

Kadir Barría

De los convocados, 23 juegan en clubes del extranjero, mientras que Marcos De León y Daivis Murillo militan en equipos de la Liga Panameña de Fútbol.

¡FECHAS CONFIRMADAS !



Anoten las fechas de los partidos de la selección #PanamáMayor por los cuartos de final de la @CNationsLeague Curazao .



https://t.co/rXJ3GjiB0q#MareaQueLate pic.twitter.com/eiZezKNsH1 — FEPAFUT (@fepafut) October 12, 2026

¿Qué se juega Panamá ante Curazao?

La serie representa una oportunidad importante para la selección panameña, ya que el ganador avanzará al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de penales.