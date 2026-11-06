Selección de Panamá: ¿Cuándo juega contra Curazao y dónde será el próximo partido?

La Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027. El primer encuentro se disputará el jueves 12 de noviembre, en una serie que definirá el futuro del equipo panameño en el torneo.
¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Curazao?
De acuerdo con el calendario oficial de Concacaf, la eliminatoria se disputará en dos partidos:
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Partido de ida: jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.
Partido de vuelta: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.
Panamá comenzará la serie como visitante y cerrará en casa, ante su afición.
¿Qué torneo disputa la Selección de Panamá?
Los encuentros corresponden a los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027, competición regional en la que participan las principales selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Panamá avanzó directamente a esta ronda por su posición en el ranking de Concacaf, mientras que Curazao obtuvo su clasificación tras disputar la fase de grupos.
Lista de jugadores convocados por Thomas Christiansen
El entrenador seleccionó a 25 futbolistas, distribuidos de la siguiente manera:
Porteros
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Orlando Mosquera
Marcos De León
Eddie Roberts
Defensas
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César Blackman
Jorge Gutiérrez
Andrés Andrade
Amir Murillo
Omar Valencia
Martín Krug
José Córdoba
Jiovany Ramos
Volantes
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Carlos Harvey
Adalberto Carrasquilla
Cristian Martínez
José Luis Rodríguez
Víctor Griffith
Daivis Murillo
Azarías Londoño
Manuel Morán
Giovany Herbert
Yoel Bárcenas
Delanteros
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Ismael Díaz
José Fajardo
Josué Vergara
Kadir Barría
De los convocados, 23 juegan en clubes del extranjero, mientras que Marcos De León y Daivis Murillo militan en equipos de la Liga Panameña de Fútbol.
¿Qué se juega Panamá ante Curazao?
La serie representa una oportunidad importante para la selección panameña, ya que el ganador avanzará al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027.
En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de penales.