Panamá Deportes -  6 de noviembre de 2026 - 11:48

Selección de Panamá: ¿Cuándo juega contra Curazao y dónde será el próximo partido?

La Selección de Panamá se enfrentará a Curazao en noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao: conoce todos los detalles.

Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao: conoce todos los detalles.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027. El primer encuentro se disputará el jueves 12 de noviembre, en una serie que definirá el futuro del equipo panameño en el torneo.

¿Cuándo y dónde juega Panamá contra Curazao?

De acuerdo con el calendario oficial de Concacaf, la eliminatoria se disputará en dos partidos:

  • Partido de ida: jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

  • Partido de vuelta: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Panamá comenzará la serie como visitante y cerrará en casa, ante su afición.

¿Qué torneo disputa la Selección de Panamá?

Los encuentros corresponden a los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026/2027, competición regional en la que participan las principales selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Panamá avanzó directamente a esta ronda por su posición en el ranking de Concacaf, mientras que Curazao obtuvo su clasificación tras disputar la fase de grupos.

Lista de jugadores convocados por Thomas Christiansen

El entrenador seleccionó a 25 futbolistas, distribuidos de la siguiente manera:

Porteros

  • Orlando Mosquera

  • Marcos De León

  • Eddie Roberts

Defensas

  • César Blackman

  • Jorge Gutiérrez

  • Andrés Andrade

  • Amir Murillo

  • Omar Valencia

  • Martín Krug

  • José Córdoba

  • Jiovany Ramos

Volantes

  • Carlos Harvey

  • Adalberto Carrasquilla

  • Cristian Martínez

  • José Luis Rodríguez

  • Víctor Griffith

  • Daivis Murillo

  • Azarías Londoño

  • Manuel Morán

  • Giovany Herbert

  • Yoel Bárcenas

Delanteros

  • Ismael Díaz

  • José Fajardo

  • Josué Vergara

  • Kadir Barría

De los convocados, 23 juegan en clubes del extranjero, mientras que Marcos De León y Daivis Murillo militan en equipos de la Liga Panameña de Fútbol.

¿Qué se juega Panamá ante Curazao?

La serie representa una oportunidad importante para la selección panameña, ya que el ganador avanzará al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste la igualdad, se disputarán tiempos extras y, de ser necesario, una tanda de penales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Kadir Barría, entre las novedades de la convocatoria de Christiansen para enfrentar a Curazao

Selección de Panamá: Thomas Christiansen anuncia convocados ante Curazao e incluye a Kadir Barría

Muere Jesús de Miguel Alameda, futbolista del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe durante un partido

Recomendadas

Más Noticias