Fiestas Patrias: ¿Cuándo es el próximo día libre en Panamá?

Conozca el próximo día feriado en Panamá por las fiestas patrias.

Tras los días libres por las fiestas patrias del 3 y 5 de noviembre, los panameños tendrán una nueva jornada de descanso obligatorio el próximo martes 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Esta fecha recuerda el movimiento popular que marcó el inicio del proceso de independencia de Panamá de España, en 1821.

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¿Por qué es feriado el 10 de noviembre?

El 10 de noviembre de 1821, habitantes de La Villa de Los Santos manifestaron su decisión de separarse del dominio español, en un acontecimiento histórico conocido como el Primer Grito de Independencia.

Esta fecha forma parte de las celebraciones patrias que se desarrollan durante noviembre en todo el país.

¿El lunes 9 de noviembre también será libre?

No. El descanso obligatorio corresponde al martes 10 de noviembre. Por tanto, el lunes 9 será una jornada laboral regular para quienes deban cumplir con su horario habitual.

Los panameños tendrán una nueva jornada de descanso obligatorio. MEDUCA

¿Cuáles son los próximos días libres de noviembre?

De acuerdo con el calendario de feriados de 2026, todavía queda una fecha de descanso obligatorio después del 10 de noviembre:

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

El artículo 46 del Código de Trabajo contempla estas fechas como días de descanso obligatorio por fiesta nacional.

¿Qué pasa si te corresponde trabajar durante el feriado?

Según el artículo 49 del Código de Trabajo, quienes laboren durante un día de fiesta nacional tienen derecho a un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, además de un día de descanso compensatorio durante la misma semana.