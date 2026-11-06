Jubilados y pensionados: estas son las fechas para cobrar la segunda quincena de noviembre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2026 los días martes 17 y jueves 19, según la modalidad de cobro de cada beneficiario.

El calendario establece fechas diferenciadas para quienes reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria (ACH) y aquellos que retiran sus pagos por cheque.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, las próximas fechas son:

Martes 17 de noviembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: pago mediante cheque.

Los beneficiarios deberán tomar en cuenta la modalidad de pago que tienen registrada ante la institución.

¿Qué necesitan los jubilados y pensionados para retirar sus cheques?

La Caja de Seguro Social recuerda que los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deben presentar su cédula de identidad personal vigente al momento de realizar el retiro.

La entrega de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza en el horario establecido por la institución, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

@Nono

Se recomienda a los beneficiarios acudir a sus centros de pago correspondientes y mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.

¿Por qué se adelantó el primer pago de noviembre?

El primer pago correspondiente a noviembre de 2026 fue adelantado debido a las celebraciones de las Fiestas Patrias, que incluyen la conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre.

Por esta razón, el calendario contempló las siguientes fechas:

Viernes 30 de octubre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Lunes 2 de noviembre: pago mediante cheque.

Concluido el primer desembolso, los jubilados y pensionados deberán estar pendientes de las próximas fechas programadas para la segunda quincena de noviembre.

La CSS recomienda consultar sus canales oficiales para conocer cualquier modificación en el calendario de pagos.