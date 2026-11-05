Minsa descarta malaria en 17 personas de un campamento en Los Santos

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó que las pruebas de malaria practicadas a 17 personas que se encuentran en un campamento en la provincia de Los Santos resultaron negativas, luego de que las autoridades sanitarias detectaran un caso positivo de la enfermedad.

La institución detalló que el muestreo se realizó el pasado miércoles 4 de noviembre de 2026, como parte de las acciones de seguimiento epidemiológico para identificar posibles contagios y prevenir la transmisión de la enfermedad.

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Además de las evaluaciones médicas, los equipos de salud desarrollaron jornadas de nebulización durante tres días consecutivos, con el propósito de eliminar mosquitos adultos y reducir el riesgo de propagación de la malaria.

Minsa busca a personas que visitaron el campamento desde el 29 de octubre

El Ministerio de Salud explicó que mantendrá bajo vigilancia a las 17 personas evaluadas, pese a que los resultados de sus pruebas fueron negativos.

Asimismo, anunció que realizará gestiones para identificar y localizar a otras personas que hayan permanecido en el campamento desde el 29 de octubre, con el objetivo de brindarles seguimiento y realizar nuevas pruebas en caso de presentar síntomas.

“El personal de salud mantendrá un seguimiento cercano a las 17 personas evaluadas. Asimismo, se realizarán las gestiones para identificar y localizar al mayor número posible de personas que hayan visitado el campamento desde el 29 de octubre, a fin de darles seguimiento y tomar muestras ante la aparición de cualquier síntoma”, informó la institución.

Las autoridades sanitarias buscan detectar oportunamente cualquier posible caso adicional y evitar la transmisión de la enfermedad.

Realizan nebulizaciones durante tres días para prevenir la malaria

Como parte de las medidas de prevención, el Minsa confirmó que se realizaron nebulizaciones durante tres días consecutivos en el área donde se identificó el caso positivo.

Estas acciones están dirigidas al control de mosquitos adultos, que pueden transmitir la enfermedad.

La malaria es una infección causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten principalmente mediante la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Sudoración.

Cansancio y malestar general.

Náuseas o vómitos.

Las personas que hayan visitado el campamento y presenten síntomas compatibles con la malaria deben acudir a una instalación de salud para recibir evaluación médica e informar sobre su posible exposición.

Minsa mantiene vigilancia epidemiológica en Los Santos

El Ministerio de Salud reiteró que continuará con el seguimiento de las personas evaluadas y la búsqueda de posibles contactos relacionados con el caso detectado.

Aunque las 17 pruebas realizadas resultaron negativas, la institución mantiene las medidas de vigilancia y control vectorial para reducir el riesgo de nuevos contagios en la provincia de Los Santos.