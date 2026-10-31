Los Santos Nacionales -  31 de octubre de 2026 - 14:49

MINSA confirma muerte de adolescente de 13 años que dio positivo a influenza B en Los Santos

El MINSA confirmó el fallecimiento de un adolescente de 13 años en Los Santos, quien había dado positivo a influenza B y recibió atención pediátrica.

MINSA confirma muerte de adolescente 
MINSA confirma muerte de adolescente 
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este sábado el fallecimiento de un adolescente de 13 años en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos, quien había dado positivo a influenza B.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, el menor tenía un diagnóstico previo de parálisis cerebral infantil y había recibido evaluación médica e indicaciones de tratamiento durante la jornada Amor sobre Ruedas, realizada en Cañas de Tonosí.

El MINSA explicó que, como parte de la atención, el equipo de salud coordinó su traslado al lugar donde se desarrollaba la jornada y posteriormente su retorno a la residencia.

MINSA: ¿Qué ocurrió con el adolescente?

Según el informe oficial, días después el menor presentó dificultades respiratorias, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital de Tonosí y luego al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

En este último centro hospitalario recibió atención por parte del servicio de Pediatría. Durante su evaluación, el paciente dio positivo a influenza B.

La institución confirmó que, pese a la atención médica recibida, el adolescente falleció en el hospital.

El MINSA comunicó el caso y reiteró la importancia de mantener la vigilancia ante los cuadros respiratorios, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes.

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