Minsa habilita consultas médicas espontáneas a través de la aplicación MinSalud PdP

El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa el uso de la aplicación MinSalud PdP, una herramienta digital que permitirá a los pacientes acceder a consultas médicas espontáneas desde sus teléfonos celulares, como parte de la ampliación de los servicios de atención en el país.
¿Cómo acceder a las consultas médicas?
Para utilizar esta opción, los interesados deben descargar la aplicación MinSalud PdP desde Google Play Store o App Store.
Una vez instalada, deberán registrar sus datos personales para acceder a la opción de consulta espontánea y solicitar atención médica.
Esta alternativa busca facilitar el acceso a los servicios de salud, permitiendo que las personas puedan recibir atención sin tener que trasladarse desde sus hogares, lugares de trabajo o centros de estudio.
¿En qué provincias estará disponible?
El Minsa informó que la implementación de esta modalidad comenzó hace aproximadamente un mes, en las provincias de Herrera y Los Santos.
Posteriormente, el servicio se extenderá a otras regiones del país de manera escalonada. Entre las próximas áreas contempladas se encuentra San Miguelito.
La institución exhortó a la población a descargar la aplicación y familiarizarse con su funcionamiento, ante la próxima ampliación de esta herramienta digital a nivel nacional.
¿Qué servicios de salud se podrán gestionar?
A través de esta plataforma se busca facilitar el acceso a consultas de medicina general, atención especializada y odontología, además de opciones relacionadas con las citas y los medicamentos.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud apuesta por incorporar herramientas tecnológicas para facilitar la atención de los pacientes y acercar los servicios médicos a la población.