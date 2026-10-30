Minsa habilita consultas médicas espontáneas a través de la aplicación MinSalud PdP

El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa el uso de la aplicación MinSalud PdP, una herramienta digital que permitirá a los pacientes acceder a consultas médicas espontáneas desde sus teléfonos celulares, como parte de la ampliación de los servicios de atención en el país.

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¿Cómo acceder a las consultas médicas?

Para utilizar esta opción, los interesados deben descargar la aplicación MinSalud PdP desde Google Play Store o App Store.

Una vez instalada, deberán registrar sus datos personales para acceder a la opción de consulta espontánea y solicitar atención médica.

Esta alternativa busca facilitar el acceso a los servicios de salud, permitiendo que las personas puedan recibir atención sin tener que trasladarse desde sus hogares, lugares de trabajo o centros de estudio.

“El paciente tiene que descargar la aplicación, es descargable para cualquier tipo de celular inteligente, en la cual, una vez registrados sus datos, puede ya acceder a esta opción de teleconsulta de demanda espontánea. Inicialmente se está iniciando con las regiones de Herrera y… pic.twitter.com/FecOuoJg3k — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

¿En qué provincias estará disponible?

El Minsa informó que la implementación de esta modalidad comenzó hace aproximadamente un mes, en las provincias de Herrera y Los Santos.

Posteriormente, el servicio se extenderá a otras regiones del país de manera escalonada. Entre las próximas áreas contempladas se encuentra San Miguelito.

La institución exhortó a la población a descargar la aplicación y familiarizarse con su funcionamiento, ante la próxima ampliación de esta herramienta digital a nivel nacional.

¿Qué servicios de salud se podrán gestionar?

A través de esta plataforma se busca facilitar el acceso a consultas de medicina general, atención especializada y odontología, además de opciones relacionadas con las citas y los medicamentos.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud apuesta por incorporar herramientas tecnológicas para facilitar la atención de los pacientes y acercar los servicios médicos a la población.