Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 08:34

Minsa habilita consultas médicas espontáneas a través de la aplicación MinSalud PdP

El Minsa impulsa las consultas médicas desde el celular mediante MinSalud PdP, una aplicación que busca facilitar el acceso a la atención médica.

Minsa impulsa consultas médicas desde el celular.

Minsa impulsa consultas médicas desde el celular.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa el uso de la aplicación MinSalud PdP, una herramienta digital que permitirá a los pacientes acceder a consultas médicas espontáneas desde sus teléfonos celulares, como parte de la ampliación de los servicios de atención en el país.

¿Cómo acceder a las consultas médicas?

Para utilizar esta opción, los interesados deben descargar la aplicación MinSalud PdP desde Google Play Store o App Store.

Una vez instalada, deberán registrar sus datos personales para acceder a la opción de consulta espontánea y solicitar atención médica.

Esta alternativa busca facilitar el acceso a los servicios de salud, permitiendo que las personas puedan recibir atención sin tener que trasladarse desde sus hogares, lugares de trabajo o centros de estudio.

¿En qué provincias estará disponible?

El Minsa informó que la implementación de esta modalidad comenzó hace aproximadamente un mes, en las provincias de Herrera y Los Santos.

Posteriormente, el servicio se extenderá a otras regiones del país de manera escalonada. Entre las próximas áreas contempladas se encuentra San Miguelito.

La institución exhortó a la población a descargar la aplicación y familiarizarse con su funcionamiento, ante la próxima ampliación de esta herramienta digital a nivel nacional.

¿Qué servicios de salud se podrán gestionar?

A través de esta plataforma se busca facilitar el acceso a consultas de medicina general, atención especializada y odontología, además de opciones relacionadas con las citas y los medicamentos.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud apuesta por incorporar herramientas tecnológicas para facilitar la atención de los pacientes y acercar los servicios médicos a la población.

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