Psoriasis: Minsa explica cómo reconocer los síntomas y prevenir complicaciones

Minsa advierte que la psoriasis puede afectar la piel

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis , que se conmemora este 29 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) explicó cómo identificar los síntomas de esta enfermedad inflamatoria crónica, que puede afectar la piel, las uñas y las articulaciones. La entidad destacó que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado ayudan a controlar sus manifestaciones y reducir el riesgo de complicaciones.

La dermatóloga Fabiola Hurtado, del Hospital Santo Tomás (HST), explicó que la psoriasis es una enfermedad de origen inmunitario que también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

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¿Cuáles son los síntomas de la psoriasis?

Según la especialista, las lesiones suelen aparecer como áreas rojizas, redondeadas y con descamación, principalmente en determinadas zonas del cuerpo:

Codos y rodillas.

Cuero cabelludo.

Región superior de los glúteos.

Otras áreas de la piel.

En los niños, las lesiones pueden ser más pequeñas, de aproximadamente un centímetro, y confundirse con otras enfermedades cutáneas.

Por esta razón, Hurtado recomendó acudir al pediatra o dermatólogo cuando se observen lesiones persistentes o sospechosas.

¿Qué factores pueden empeorar la psoriasis?

Aunque no existe una causa única que explique su aparición, la psoriasis tiene una base inmunitaria y puede agravarse por distintos factores, entre ellos:

Estrés.

Obesidad.

Determinadas infecciones, especialmente algunas infecciones de garganta en niños.

Ciertos medicamentos.

El diagnóstico generalmente se realiza mediante una evaluación clínica de las lesiones. En casos específicos, el especialista puede solicitar una biopsia de piel u otros estudios complementarios.

Psoriasis: complicaciones y tratamientos disponibles

Una de las complicaciones más importantes es la artritis psoriásica, que puede provocar dolor, inflamación y daño en las articulaciones, afectando la movilidad y la calidad de vida si no recibe atención oportuna.

El Minsa recomienda a las personas diagnosticadas con psoriasis informar a su médico si presentan molestias articulares persistentes.

Los tratamientos disponibles incluyen cremas, medicamentos orales e inyectables, que se seleccionan según la gravedad de la enfermedad y las características de cada paciente.

La atención puede comenzar en los centros de salud, mientras que los casos más complejos requieren seguimiento por dermatología y, cuando existe afectación articular, por reumatología.

La especialista también destacó la importancia de mantener hábitos saludables, realizar actividad física y cuidar la salud mental, debido a que esta condición puede afectar el bienestar emocional y asociarse con ansiedad y depresión.

El Minsa reiteró que las personas con lesiones sospechosas no deben automedicarse y deben buscar orientación profesional. Aunque la psoriasis es una enfermedad crónica, existen tratamientos que permiten controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida.