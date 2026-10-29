Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 14:22

Universidad de Panamá fortalecerá alianza con empresas para impulsar el empleo y el emprendimiento juvenil

La UP busca acercar a los estudiantes al mercado laboral y promover una formación profesional acorde con las necesidades del sector empresarial.

Universidad de Panamá busca acercar a los estudiantes al mercado laboral.

Universidad de Panamá busca acercar a los estudiantes al mercado laboral.

Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá fortalecerá la Dirección Universidad-Empresa con el objetivo de estrechar las relaciones entre la academia y el sector empresarial, tanto público como privado, y facilitar el acercamiento de los estudiantes a la realidad del entorno laboral.

La iniciativa busca identificar las competencias que demanda el mercado y promover una formación profesional vinculada con las necesidades actuales de las empresas.

Alicia Jiménez asume la Dirección Universidad-Empresa

Como parte de esta estrategia, Alicia Jiménez tomó posesión como directora de la Dirección Universidad-Empresa, desde donde tendrá la responsabilidad de impulsar los vínculos entre la institución académica y el sector empresarial de Panamá.

Entre sus objetivos está promover la transferencia de conocimientos y contribuir a la formación de profesionales preparados para responder a las exigencias del mercado laboral.

Universidad de Panamá apuesta por el emprendimiento

El rector también destacó la importancia de fomentar el emprendimiento entre los universitarios, de manera que, además de prepararse para acceder a un puesto de trabajo, puedan desarrollar iniciativas propias y generar oportunidades de empleo.

Con el fortalecimiento de la Dirección Universidad-Empresa, la Universidad de Panamá busca ampliar la cooperación con el sector productivo y promover oportunidades que contribuyan a la preparación de los futuros profesionales.

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