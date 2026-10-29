Alemania envía 60 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras terremoto en Azuero

Panamá recibió 60 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Alemania para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. El cargamento llegó la noche del miércoles 28 de octubre al Aeropuerto Internacional de Tocumen, junto con el ministro federal de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, quien inició una visita oficial al país.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió a su homólogo alemán en la terminal de carga del aeropuerto y agradeció el respaldo del Gobierno de Alemania ante la emergencia.

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¿Qué incluye la ayuda humanitaria enviada por Alemania a Panamá?

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la donación está compuesta por suministros destinados a cubrir las necesidades básicas de las comunidades damnificadas:

1,000 filtros para agua potable.

780 juegos de cocina .

900 lonas impermeables .

512 mantas .

822 camas de campaña.

“Damos las gracias a Alemania por su apoyo y amistad, valoramos enormemente la ayuda que nos está brindando Alemania. Agradecemos este importante gesto de solidaridad con nuestro país”, expresó Martínez-Acha Vásquez, quien también agradeció el respaldo en nombre del presidente José Raúl Mulino. “Damos las gracias a Alemania por su apoyo y amistad, valoramos enormemente la ayuda que nos está brindando Alemania. Agradecemos este importante gesto de solidaridad con nuestro país”, expresó Martínez-Acha Vásquez, quien también agradeció el respaldo en nombre del presidente José Raúl Mulino.

Por su parte, Wadephul recordó el contacto que mantuvo con las autoridades panameñas después del terremoto y reiteró la solidaridad de Alemania con las familias afectadas.

“Estamos con ustedes. Recuerdo perfectamente el día en que ocurrió el terremoto. Hemos estado en contacto directo”, manifestó el canciller alemán. “Estamos con ustedes. Recuerdo perfectamente el día en que ocurrió el terremoto. Hemos estado en contacto directo”, manifestó el canciller alemán.

Canciller alemán se reunirá con el presidente José Raúl Mulino

La agenda oficial de Johann Wadephul para este jueves 29 de octubre contempla una reunión de trabajo con el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez en el Palacio Bolívar, seguida de una conferencia de prensa conjunta.

También está previsto un encuentro con el presidente José Raúl Mulino, en el que abordarán temas de interés bilateral, entre ellos la protección de las vías de navegación y comercio internacional, como el Canal de Panamá.

La visita se produce siete meses después de la llegada a Panamá del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien se convirtió en el primer jefe de Estado de Alemania en visitar el país.

La donación alemana se suma a los aportes internacionales recibidos por Panamá para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.