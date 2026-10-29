ENA anuncia cierres de carriles de Tocumen hacia Paitilla hasta el 31 de octubre

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que realiza trabajos nocturnos de colocación de prelosas en el tramo que conecta Tocumen con Paitilla, por lo que se aplicarán cierres temporales de carriles en la vía.

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Las labores implican el cierre total de los carriles en la calzada con dirección a Tocumen, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

¿Cómo será la circulación durante los trabajos?

Durante el desarrollo de las obras, se habilitarán dos carriles para mantener la circulación vehicular: uno en dirección a Paitilla y otro hacia Tocumen.

La medida busca permitir el avance de los trabajos sin interrumpir por completo el tránsito entre ambos puntos.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que inició trabajos nocturnos de colocación de prelosas e izaje de vigas en el tramo marino que va de Tocumen hacia Paitilla, por lo que están realizando cierres temporales.



Estos trabajos se están realizando de 9:00 p.m. a 5:00… pic.twitter.com/jvG95pk3Lo — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

¿Hasta cuándo se mantendrán los cierres?

Según ENA, los cierres nocturnos se mantendrán hasta el 31 de octubre de 2026.

Se recomienda a los conductores tomar previsiones, reducir la velocidad al aproximarse al área de trabajo y respetar la señalización vial para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.