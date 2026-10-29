Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 11:06

ENA anuncia cierres de carriles de Tocumen hacia Paitilla hasta el 31 de octubre

ENA realiza cierres temporales en el Corredor Sur, en dirección de Tocumen hacia Paitilla, por trabajos en la carretera.

Corredor Sur: ENA anuncia cierres nocturnos.

Corredor Sur: ENA anuncia cierres nocturnos.

ENA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que realiza trabajos nocturnos de colocación de prelosas en el tramo que conecta Tocumen con Paitilla, por lo que se aplicarán cierres temporales de carriles en la vía.

Las labores implican el cierre total de los carriles en la calzada con dirección a Tocumen, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

¿Cómo será la circulación durante los trabajos?

Durante el desarrollo de las obras, se habilitarán dos carriles para mantener la circulación vehicular: uno en dirección a Paitilla y otro hacia Tocumen.

La medida busca permitir el avance de los trabajos sin interrumpir por completo el tránsito entre ambos puntos.

¿Hasta cuándo se mantendrán los cierres?

Según ENA, los cierres nocturnos se mantendrán hasta el 31 de octubre de 2026.

Se recomienda a los conductores tomar previsiones, reducir la velocidad al aproximarse al área de trabajo y respetar la señalización vial para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

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